Inter-Juventus, Inzaghi ne cambia quattro! La probabile formazione – TS

Inter-Juventus andrà in scena domenica sera alle 20:45. Inzaghi, che ritrova diversi titolari, dovrebbe cambiare tre uomini rispetto all’undici del ‘Franchi’

SCELTE – L’Inter sarà di scena domenica sera contro la Juventus per il match che può definire al meglio gli equilibri nella lotta scudetto. Inzaghi, per la sfida di San Siro, ritrova Barella e Calhanoglu. Entrambi, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, torneranno regolarmente in campo dal 1′. In difesa favorito Acerbi per una maglia da titolare, rispetto a de Vrij. Dubbio anche su Dumfries: all’olandese, che si è rivisto in campo con la Fiorentina, dovrebbe essere preferito Darmian. In attacco nessun dubbio: tutto sulle spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez

Fonte: Tuttosport