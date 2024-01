Barella, il pit-stop è servito: tirato a lucido per la Juventus! − CdS

Barella ha saltato l’ultima partita dell’Inter sul campo della Fiorentina a Firenze per squalifica. Il sardo ne ha approfittato per lavorare sulla propria condizione fisica, in ottica Juventus.

BACK-UP − È servita la settimana di riposo a Nicolò Barella. Il sardo, che ha saltato l’ultima trasferta vittoriosa dell’Inter contro la Fiorentina, si è sottoposto ad un lavoro specifico per recuperare brillantezza e condizione atletica. Ora scalda i motori per la partita delle partite, il derby d’Italia scudetto con la Juventus. L’Inter si avvia allo scontro diretto da prima in classifica, dopo aver sbancato il Franchi domenica sera. Simone Inzaghi, il quale ha fatto anche un leggero turnover tenendo fuori, oltre agli squalificati Calhanoglu e Barella, anche Dimarco, Acerbi e Dumfries, potrà contare su un’Inter al 100% sia mentalmente che atleticamente. Domenica sera a San Siro, si riformerà il centrocampo tipo con Barella, Calhanoglu e l’instancabile Mkhitaryan.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno