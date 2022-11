Inter in campo durante la sosta, altre due amichevoli dopo i Mondiali – TS

Per l’Inter sono già ufficiali due amichevoli, contro Red Bull Salisburgo e Real Betis. Una terza sarà contro una formazione di Malta (vedi articolo), mentre dopo i Mondiali se ne giocheranno due più vicine.

IL PROGRAMMA – L’Inter tornerà in campo in gare ufficiali mercoledì 4 gennaio, quando alle 20.45 al Meazza si presenterà il Napoli capolista. Complice il lungo stop per i Mondiali è necessario che la squadra di Simone Inzaghi giochi delle amichevoli, con un programma di cinque per tutto il mese di dicembre. Il Red Bull Salisburgo ha già ufficializzato la sua (vedi articolo), si sa anche di quella col Real Betis (vedi articolo). La prima per l’Inter sarà contro lo Gzira United, formazione di Malta nel mini ritiro nell’isola. Tuttosport ne segnala altre due, quando i Mondiali saranno già finiti. Il 22 dicembre l’Inter affronterà la Reggina, il 28 invece il Sassuolo.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini