Austria-Italia, Mancini fa esperimenti ma non rinuncia al blocco Inter: 3/4 – CdS

Austria-Italia è in programma alle 20.45 e sarà – purtroppo – solo un’amichevole e non una partita dei Mondiali. Mancini prova una Nazionale sperimentale ma nonostante ciò ci saranno tre titolari su quattro dell’Inter, stando al Corriere dello Sport.

LA FORMAZIONE – Per Austria-Italia continuano le rotazioni da parte di Roberto Mancini. Il commissario tecnico degli Azzurri conferma Giacomo Raspadori e Vincenzo Grifo, artefici della vittoria in Albania di mercoledì. La squadra più rappresentata è l’Inter: ci saranno Francesco Acerbi in difesa, Federico Dimarco sulla sinistra e il ritorno di Nicolò Barella in mezzo al campo. Del gruppo nerazzurro resta fuori solo Alessandro Bastoni, secondo il Corriere dello Sport. Quest’ultimo aveva giocato novanta minuti quattro giorni fa a Tirana. Fra le altre novità Gianluigi Donnarumma in porta, Federico Gatti in difesa e Matteo Pessina largo sulla fascia destra nel tridente offensivo. Confermato il 3-4-3 già provato nell’ultima amichevole, come anticipato ieri dallo stesso commissario tecnico nella conferenza stampa di vigilia. Sarà l’ultimo impegno del 2022, in attesa delle qualificazioni ai prossimi Europei dopo aver fallito quelle ai Mondiali. Questa la probabile formazione di Mancini per Austria-Italia, secondo il Corriere dello Sport: Donnarumma; Gatti, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Verratti, Dimarco; Pessina, Raspadori, Grifo.