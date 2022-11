Lucarelli: «Lukaku non so se e quando tornerà, ma il Belgio ha garanzie»

L’allenatore della Ternana Lucarelli, in un’intervista al Corriere dello Sport, ha parlato dell’Imminente Mondiale. L’ex calciatore ha espresso un suo giudizio sul Belgio e sulla qualità dei suoi calciatori, citando anche Lukaku.

DUBBIO SUL RIENTRO − Cristiano Lucarelli, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato del Belgio e della grande qualità dei suoi calciatori. Tra i nomi citati dall’ex calciatore del Livorno vi è anche quello dell’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku. Le sue parole: «Sapete da chi mi aspetto un grande calcio? Non tanto dalle grandi nazionali, ma dal Belgio. Una squadra che non avrà particolari pressioni e tensioni addosso e di conseguenza potrà evidenziare tutte le sue qualità tecniche. Hanno calciatori molto forti. Non so se o quando potranno avere Lukaku, ma Kevin De Bruyne ed Eden Hazard sono una garanzia».

Fonte: Corriere dello Sport