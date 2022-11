Inter, ecco la prima amichevole a Malta! Cambia l’avversario

L’Inter a dicembre sarà a Malta per un breve ritiro invernale. Lì giocherà due amichevoli, con la prima che vede cambiare l’avversario come annuncia la stampa locale.

LA RIPARTENZA – L’Inter si recherà a Malta il prossimo 4 dicembre, per un breve ritiro. Il giorno dopo l’arrivo nell’isola giocherà la prima amichevole, a quasi un mese dall’ultima partita ufficiale. Cambia l’avversario: SportsDesk, con sede proprio a Malta, annuncia che sarà lo Gzira United alle 18 di lunedì 5 dicembre. Doveva essere l’Hamrun Spartans, ma le trattative hanno visto un cambio in corsa. Due giorni dopo nuova amichevole, mercoledì 7 contro il Red Bull Salisburgo (vedi articolo). Entrambe le partite dell’Inter avranno il Tony Bezzina Stadium come scenario.

Fonte: sportsdesk.com.mt – Valhmor Camilleri