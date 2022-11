UFFICIALE – Betis-Inter partita amichevole durante i Mondiali: data e orario

Durante la pausa per i Mondiali, l’Inter di Simone Inzaghi sarà in campo per una partita amichevole che si svolgerà a Siviglia contro il Betis.

AMICHEVOLE – Dopo l’ultima partita di campionato in programma domenica 13 novembre in casa dell’Atalanta l’Inter tornerà in campo anche nel corso dei Mondiali in Qatar. Infatti prima della ripresa della Serie A, prevista per la squadra di Simone Inzaghi contro il Napoli il prossimo 4 gennaio, è prevista una partita amichevole, Betis-Inter. Si tratta della prima gara amichevole annunciata dalla società nerazzurra, visto che sarebbero previste anche delle altre.

DETTAGLI – A rendere nota questa gara è stato il club nerazzurro tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, in cui si legge. “Per arrivare pronti all’appuntamento di campionato i nerazzurri scenderanno in campo sabato 17 dicembre alle 18:00 allo Stadio Benito Villamarin di Siviglia contro il Betis“.

PRECEDENTE – La nota prosegue. “Un’amichevole internazionale di grande prestigio contro una formazione mai affrontata in match ufficiali. Il precedente più recente risale al 2017 quando in agosto Inter e Betis si erano affrontate sempre in amichevole, a Lecce, con la vittoria nerazzurra per 1-0“.

Fonte: inter.it