Como-Inter Women finisce 2-1: un gol non basta. Sconfitta per Guarino!

Como-Inter Women termina 2-1. La squadra di Rita Guarino esce sconfitta dalla 6ª giornata del Campionato di Serie A Femminile allo Stadio “Ferruccio” di Seregno (MB). Il vantaggio sembra vicino ma le padrone di casa ne approfittano in ripartenza. Di seguito il report del secondo tempo di Como-Inter Women.

SECONDO TEMPO – Dopo l’1-1 del primo tempo in Como-Inter Women, nella ripresa le nerazzurre tornano in campo agguerritissime alla ricerca frenetica del gol del vantaggio. Agnese Bonfantini, caricata anche dalla rete nei minuti finali prima dell’intervallo, si prende completamente la scena anche nella seconda frazione di gioco. Al 59′ entra nell’area di rigore avversaria con un doppio passo, poi conclude col destro che però colpisce in pieno il palo. Al 62′ di Como-Inter Women è ancora lei a seminare terrore: Elisa Polli, appena entrata dalla panchina, le serve un pallone. Bonetti tira da fuori ma Korenciova riesce ad alzarlo sopra la traversa. Al minuto 67′ l’attaccante dell’Inter Women riesce finalmente a segnare, ma l’arbitro annulla tutto per fuori gioco.

FINALE – Quando sembrava mancare davvero pochissimo al ribaltone delle nerazzurre il Como guasta la festa. Le padrone di casa, infatti, al 70′ sfruttano in maniera impeccabile una ripartenza. Le nerazzurre sono troppo sbilanciate e non riescono a recuperare la posizione: Monnecchi cavalca la fascia destra e serve Sevenius per il 2-1. L’Inter Women subisce il colpo e rischia anche la terza rete. È Anja Sonstevold ad dire no a Bergersen. Neanche i sette minuti di recupero assegnati dall’arbitro aiutano le nerazzurre a strappare un pareggio: Como-Inter Women termina 2-1 e le ragazze di Guarino tornano a Milano con 0 punti.