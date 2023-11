Como-Inter Women 2-1, il tabellino della partita della 6ª giornata di Serie A Femminile

Como-Inter Women è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-1: questo il tabellino della partita valida per la sesta giornata di Serie A Femminile 2023-2024.

SECONDO KO − Como-Inter Women 2-1, match valido per la sesta giornata di Serie A Femminile. Le nerazzurre vanno sotto dopo 8′ per un errore in fase di costruzione di Alborghetti che regala palla a Picchi, il cui pallonetto beffa Cetinja per l’1-0. L’Inter fa tanto possesso, ma non tira mai e al 44′ si salva grazie ad un rigore poi trasformato da Bonfantini. Nella ripresa, nel momento migliore, altro errore difensivo con tutta la squadra che si fa trovare scoperta facendosi imbucare in contropiede. Sevenius non perdona.

Como-Inter Women, il tabellino della partita della 6ª giornata di Serie A Femminile

Como (4-3-3): Korenciova; Skovsen (82’ Lipman), Rizzon, Cox, Cecotti; Hilaj (82’ Pastrenge), Picchi (61’ Karlernas), Vaitukaityte; Baldi (75’ Bergersen), Sevenius, Monnecchi (82’ Martinovic).

In panchina: Gilardi, Masu, Di Luzio, Bianchi.

Coach: Marco Bruzzano.

Inter Women (4-3-3): Cetinja; Merlo, Alborghetti, Bowen, Sonstevold; Simonetti, Csiszar, Karchouni (80’ Jelcic); Bonetti (80’ Bugeja), Cambiaghi (61’ Polli), Bonfantini (88’ Thogersen).

In panchina: Durante, Robustellini, Eckhoff, Pandini, Thøgersen, Tomter.

Coach: Rita Guarino.

Arbitro: Mattia Ubaldi (sezione di Roma1), Morotti-Consonni-Manzini

Marcatrici: 8’ Picchi (C), 44’ Bonfantini Rig. (I), 70’ Sevenius (C)

Ammonite: 51’ Karchouni (I), Vaitukaityte (C)

Recuperi: 2’ (PT), 7’ (ST)