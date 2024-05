Lautaro Martinez, ora è ufficiale: entra in un club ristretto dell’Inter

Lautaro Martinez chiude la stagione con l’ennesimo premio. Oltre che Campione d’Italia e MVP del campionato, il capitano dell’Inter è ufficialmente il capocannoniere della Serie A 2023/24. Traguardo riuscito solo a cinque illustri precedenti.

PIÙ DI TUTTI – La stagione 2023/24 è la migliore di sempre in Serie A per Lautaro Martinez. Che supera le venti reti per il terzo anno consecutivo, registrando il suo record personale (24 gol). Ma stavolta alla grande produzione offensiva il Toro affianca premi ben più prestigiosi. Prima lo Scudetto della seconda stella, vinto il 22 aprile 2024 contro il Milan. Poi il premio di MVP di questo campionato, ricevuto prima del fischio d’inizio di Verona-Inter. Una stagione pressoché perfetta per Lautaro Martinez, che ora spera di allungare il suo legame coi nerazzurri. Nel frattempo, scrive un altro record nella storia del club.

NELLA STORIA – Lautaro Martinez si laurea Campione d’Italia con l’Inter guidando al tempo stesso la classifica dei cannonieri, con 24 gol in campionato. L’ultimo a riuscire in questa “doppietta” fu Zlatan Ibrahimovic, autore di 25 reti sulla strada per lo Scudetto 2008/09. E prima ancora bisogna tornare indietro agli anni Ottanta, quando Aldo Serena firmò 22 reti per la conquista dello Scudetto dei record, annata 1988/89. Gli unici altri iscritti a questo prestigioso club sono Roberto Boninsegna (capocannoniere con 24 gol nel 1970/71), Sandro Mazzola (17 reti nel 1964/65) e ovviamente Giuseppe Meazza (ci riuscì due volte tra il 1929 e il 1938). Nomi che danno l’idea del peso dell’annata di Lautaro Martinez, capitano indiscusso dell’Inter della seconda stella.