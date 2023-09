Inter più completa, Inzaghi più centrale: il calciomercato parla chiaro

Inter nuova, allenatore vecchio… ma è solo la vittoria di Inzaghi in questa sessione di calciomercato infinita. Per tempistiche ma soprattutto per trattative. La rosa nerazzurra ne esce a dir poco rivoluzionata ma con un disegno piuttosto preciso. Il risultato finale è chiaro

CALCIOMERCATO INZAGHIANO – L’Inter chiude la sua sessione estiva di calciomercato per il botto. Non tanto per i nomi quanto per il numero di operazioni concluse, andando anche oltre le previsioni. Una rivoluzione totale. L’ultimo colpo estivo è Davy Klaassen, che arriva a Milano gratis. Far firmare un centrocampista a parametro zero il 1° luglio è un conto, “acquistare” a titolo gratuito un calciatore non svincolato il 1° settembre un altro. E può essere considerato un capolavoro di (fine) mercato. Una scommessa, sicuramente. Ma anche una potenziale soluzione a un problema presente in rosa. Klaassen all’Inter è un regalo dell’Ajax ma anche un regalo dell’Inter stessa per il suo allenatore. Nessuno si aspettava che l’Inter facesse “trentuno” dopo aver fatto “trenta”, e forse è giusto così. Perché probabilmente l’Inter fa “trenta e mezzo”, lasciando un mezza tessera del puzzle nella scatola. Quella mezza tessera è il centrocampista in più (con caratteristiche un po’ diverse da quelle mancanti) e l’attaccante in meno “causa” Stefano Sensi, che è un profilo ibrido ma che non dà garanzie. C’è ma non c’è. Per questo, dopo Alexis Sanchez, adesso c’è anche Klaassen. Appuntamento a gennaio per sistemare quest’ultimo dettaglio? Solo il tempo lo dirà, se ci sarà la necessità e soprattutto l’occasione. L’unica certezza è che la rosa dell’Inter oggi è più completa di ieri. E somiglia sempre di più al suo allenatore. Una rosa inzaghiana. Per i giudizi completi e dettagliati sul calciomercato dell’Inter l’appuntamento è fissato per domani – sabato 2 settembre 2023 – alla vigilia di Inter-Fiorentina di Serie A, che segnerà il ritorno “ufficiale” del solo calcio giocato. Ovviamente su Inter-News.it, come sempre.

Calciomercato Inter: che voto date alle operazioni nerazzurre e alla rosa di Inzaghi?