Inter, col Cagliari partenza forte: approccio alla gara decisivo

Cagliari-Inter è stata decisa nella prima mezz’ora. L’approccio dei nerazzurri alla partita è stato ottimo. E si può vedere da un dato.

QUESTIONE DI APPROCCIO – L’Inter ha messo in discesa la sfiida col Cagliari grazie a un grande approccio alla partita. Non a caso sottolineato anche da Inzaghi nel post partita. I nerazzurri sono partiti forti, controllando il gioco e soffocando le idee avversarie. Mettendo subito in chiaro i toni della partita. E c’è un dato che mostra questo approccio.

MINUTI DECISIVI – Sul report della Lega Serie A della partita c’è il possesso espresso in minuti, diviso per fasce di tempo. Ecco come è andata la prima mezz’ora di Cagliari-Inter:

Il dato a sinistra esprime i minuti di possesso dei sardi, quello a destra dei nerazzurri. Il divario è più che evidente. Gli uomini di Inzaghi hanno preso in mano la partita dai primi minuti. E forse non a caso hanno trovato due gol entro la prima mezz’ora. Di fatto chiudendo la gara. Tutto grazie all’approccio giusto.