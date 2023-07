Cuadrado colpo a sorpresa: Inzaghi ha un esterno destro di qualità

L’Inter a sorpresa ha annunciato l’arrivo di Cuadrado come nuovo esterno. Un elemento che a livello tecnico a Inzaghi può certamente fare comodo.

ARRIVO A SORPRESA – A sorpresa l’Inter ha integrato il suo reparto esterni con Juan Cuadrado. No, non un omonimo. Proprio lui. Il colombiano molto a sorpresa dopo otto stagioni alla Juventus è arrivato all’Inter a parametro zero. Un colpo decisamente inatteso. Che però ha una motivazione tecnica: dare a Inzaghi un esterno con qualità di spicco.

ALTERNATIVA A DESTRA – All’Inter infatti serviva un esterno destro. Per colmare il vuoto lasciato da Bellanova, per così dire. Cuadrado è un elemento di sicura esperienza, che viene da una stagione con 3290 minuti giocati in 47 presenze. Un titolare insomma. Un’alternativa sicuramente più solida dell’ex Cagliari. Con doti molto diverse da quelle di Dumfries, cioè l’unico esterno destro della rosa nerazzurra. Soprattutto per quanto riguarda le doti nel giocare la palla.

DOTI TECNICHE – Queste sono le statistiche di Cuadrado sui passaggi presi da FBREF:

Pur in un contesto offensivamente non premiante, il colombiano gestisce molti palloni, tenta e completa molti passaggi e mette qualità nella manovra. Dati estremamente diversi da quelli di Dumfries (che potete vedere QUI). Aggiungiamo a questo i dati sulla creazione offensiva:

Pur essendo stato impiegato spesso come terzino, l’ormai ex Juve è ancora un elemento capace di fare la differenza dalla metà campo in su. Riesce ad andare spesso al tiro e anche a creare per i compagni. Insomma, a guardare le statistiche, al netto delle tante giuste rimostranze per le sue attitudini in campo e per il passato a Torino, oltre ai leciti dubbi sull’età e la tenuta residua, Cuadrado è l’alternativa di qualità di cui Inzaghi aveva bisogno sulla fascia destra. Riuscirà a farsi perdonare con le prestazioni?