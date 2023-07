Criscitiello: «Lukaku, chi scappa una volta lo fa anche la seconda»

Sono giorni particolari nel mondo Inter, gli affari Cuadrado e Lukaku hanno ridisegnato completamente gli equilibri degli anni passati. Criscitiello commenta brevemente il belga nel suo editoriale per Sportitalia.

FUGA – Nel calcio di valori ne sono rimasti davvero pochi. Lo rendono noto i tanti che sono andati verso l’Arabia Saudita, ma non solo. Uno di questi è Romelu Lukaku, che ha compiuto un gesto non apprezzato dalla dirigenza. Criscitiello così: «Mi chiedono di Lukaku ma non so se Lukaku andrà all’Inter o alla Juventus. So solo che chi scappa una volta può scappare anche una seconda volta. Non so se conviene non essere rispettosi della parola data perché alla fine i conti tornano sempre».