Inter e Milan, il bizzarro caso dei ‘complimenti’: sempre questione di stile!

Tra Inter e Milan continua a essere abissale la differenza di stile. Da una parte eleganza e sportività, dall’altra incapacità di vincere, come visto nel 2022, così come di perdere. Ne è testimonianza il bizzarro caso dei ‘complimenti’ social del club rossonero.

COMUNICAZIONE– Il mondo del calcio di oggi, ormai, è legato a doppio filo con i social network. Calciatori, procuratori, famigliari dei calciatori, tifosi, società. Ogni frase, ogni foto, ogni post sono sempre frutto di strategie comunicative ben precise e nulla è lasciato. Che piaccia o meno, questa è la realtà. E in tal senso bisogna anche leggere il bizzarro caso dei comportamenti del Milan e dei complimenti per le vittorie altrui. Che mostrano una differenza di stile totale con l’Inter.

Inter e Milan, differenza di stile: la comunicazione dopo le vittorie

MANCA, MANCA, CE L’HO – Un esempio lampante arriva dopo la UEFA Conference League, competizione amara per la Fiorentina, alla sua seconda sconfitta consecutiva in finale dopo l’1-0 dei tempi supplementari contro l’Olympiacos, firmato El Kaabi. Pronto il messaggio social del Milan che si complimenta proprio con i greci per la vittoria, peraltro contro un’italiana. Fin qui, però, nulla di troppo strano. Però, poi, se andiamo ad analizzare capiamo come il comportamento è strano eccome. Perché dopo le 22.43 del 22 aprile, quando l’Inter vince lo scudetto proprio in faccia al Milan al termine del derby, i complimenti non arrivano. Nemmeno il giorno dopo. E nemmeno quello dopo ancora. Per capirci: i complimenti sono arrivati anche da società rivali come la Juventus, ma anche dall’estero, con Borussia Monchengladbach e Real Sociedad su tutte.

DIFFERENZA DI STILE – Per proseguire con gli esempi, l’Inter ha anche espresso i suoi complimenti alla stessa Juventus dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta. Atalanta che, peraltro, è una delle “vittime” della comunicazione del Milan, che non ha scritto nemmeno una frasetta di complimenti dopo la vittoria della UEFA Europa League da parte dei bergamaschi. Sarà un caso che proprio i rossoneri credevano in una possibile vittoria dopo la retrocessione dalla UEFA Champions League, salvo poi vedere il loro percorso interrotto ai quarti di finale contro la Roma? Insomma, nel calcio bisogna saper vincere e bisogna saper perdere. In questo l’Inter potrebbe insegnare un paio di cosette ai “cugini”…