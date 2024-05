Deschamps: «Pavard? All’Inter da centrale! Sa perché si trova qui»

Deschamps ha citato anche Benjamin Pavard dell’Inter nella sua conferenza stampa con la nazionale francese. Il CT lo ha elogiato.

IL LORO POSTO − Didier Deschamps non ha rinunciato né a Marcus Thuram né a Benjamin Pavard nelle convocazioni per il prossimo Europeo in Germania. Il CT della Francia ha parlato in conferenza stampa rispondendo alla domanda su Pavard, Upamecano e Konate: «Konaté ha giocato meno verso la fine della stagione, anche se sono giocatori che hanno giocato molto durante la stagione. Sanno perché sono qui. Prima di venire qui, ci assicuriamo sempre di mantenerci e di prepararci. Titolare o no… Pavard è sulla lista… Tutti i giocatori possono potenzialmente essere titolari. Benjamin ha giocato da difensore centrale nel sistema dell’Inter, lui ha grande background ed esperienza, anche se ha giocato poco all’ultimo Mondiale. Non potrò dare gli stessi minuti a tutti. Non si sa mai cosa potrà succedere, prima, ma anche tra una partita e l’altra. Ma se ci sono, è perché ritengo che abbiano il loro posto».