Fiorentina, Cecchi scagiona Italiano: «Inter vinse Coppa Italia grazie a Inzaghi?»

La Fiorentina ha perso la sua seconda finale di Conference League consecutiva e ancora una volta con un gol subito nei minuti finali: a trionfare è l’Olympiacos nel secondo tempo supplementare. Stefano Cecchi, tifoso viola, scagiona Italiano tornando su un’altra finale persa, ovvero quella con l’Inter di Coppa Italia della scorsa stagione

INNOCENTE – La Fiorentina di Vincenzo Italiano perde la sua terza finale negli ultimi due anni, questa volta contro l’Olympiacos. Stefano Cecchi, intervenuto nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, non è d’accordo con chi accusa l’allenatore viola di non essere stato all’altezza. Il giornalista, per scagionare Italiano, torna alla finale di Coppa Italia persa con l’Inter la scorsa stagione con doppietta di Lautaro Martinez.

UNA DIFFERENZA – Cecchi individua proprio in Lautaro Martinez la differenza in finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter: «L’anno scorso la Fiorentina gioca una finale con l’Inter che è tre categorie sopra e rischia di vincerla. Perché la vince l’Inter? Perché ha Inzaghi? No, perché ha Lautaro Martinez. Datelo a Italiano al posto di Cabral».

DIMOSTRAZIONI – Inzaghi, a differenza di Italiano, ha però dimostrato non solo di saper raggiungere le finali, ma anche di sapersele giocare bene. Compresa quella di Champions League contro il Manchester City che lo ha visto uscire sconfitto, ma certamente non in malo modo.