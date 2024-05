Lautaro Martinez-Inter, esclusa una data per l’incontro: il motivo

Lautaro Martinez è un argomenti caldissimo in casa Inter che attende l’incontro con Camano, agente dell’argentino. Il confronto potrebbe avvenire nelle prossime 48 ore, come conferma anche la giornalista Monica Colombo, intervenuta a Radio Sportiva. Sembra però difficile che possa avvenire sabato 1 giugno e c’è un motivo

INQUIETUDINE – Lautaro Martinez e l’Inter sono arrivati all’incontro decisivo per il rinnovo di contratto. Dopo mesi di dichiarazioni e promesse, tra 48 ore la dirigenza nerazzurra incontrerà l’agente dell’argentino, arrivo a Milano come conferma Monica Colombo: «Camano è arrivato oggi a Milano, la linea è che ci sarà un incontro nei prossimi due giorni ma onestamente sembra difficile che possa essere sabato, giorno della finale di Champions League. Quindi tra sera di oggi e domani mattina potrebbero incontrarsi. E nonostante la grande serenità che Marotta cerca di trasmettere all’esterno, in realtà all’ultimo piano di Viale della Liberazione un po’ di inquietudine di respira. Le parole pronunciate ieri da Marotta a margine del premio ricevuto dalla Regione Lombardia alla fine sono sempre le stesse da 5 mesi a questa parte».

Lautaro Martinez, incontro con l’Inter entro i prossimi due giorni: il club nerazzurro non può spingersi alle cifre richieste

SPIAZZATI – Lautaro ha spiazzato la dirigenza dell’Inter: «Il problema è che le richieste avanzate da Lautaro all’Inter che partono da 12 milioni a salire, ovvero 14 il secondo anno e 16 nell’ultimo anno del triennio previsto dal rinnovo, hanno spiazzato la dirigenza interista. È vero che è arrivata una nuova proprietà ma è ovvio che non sarà un mercato champagne perché anzi ci sarà ancora più un occhio al bilancio».

DOMANDA – Di sicuro, afferma Colombo, il club nerazzurro non potrà assecondare le sue richieste: «L’Inter a quelle cifre non vuole e non può spingersi, quindi la domanda è: ci si lascia subito? Anche se ieri mi è stato detto che assolutamente no, Lautaro non è sul mercato. Vero che Lautaro può trovare una squadra che garantisce quello stipendio ma nello stesso tempo deve essere una squadra che possa tutelare l’Inter e pagare una cifra intorno ai 100 milioni. Qualora l’Inter affrontasse un addio di questo genere dovrebbe incassare una cifra importante da reinvestire sul mercato. È un po’ un cubo di Rubik».