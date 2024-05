Oaktree, accelerata per il nuovo stadio dell’Inter: due motivi – CdS

Dopo quanto già fatto da Steven Zhang negli scorsi anni, senza particolare successo, nell’agenda di Oaktree ha un posto prioritario la questione legata al nuovo stadio per l’Inter. Due i motivi principali, come riporta il Corriere dello Sport.

IN CIMA ALLA LISTA – Tra i tanti punti dell’agenda di Oaktree dopo la riscossione delle quote di maggioranza dell’Inter possedute dalla famiglia Zhang in seguito all’escussione del prestito elargito, c’è sicuramente la questione stadio. Che sarà una delle primissime da affrontare dopo aver definito il nuovo Consiglio d’Amministrazione, la nomina del nuovo presidente e il rinnovo di Simone Inzaghi. Quella del nuovo impianto per l’Inter è una questione annosa, con l’ormai ex presidente Steven Zhang che già per lungo tempo ci aveva lavorato, senza riuscire però a fare passi avanti particolarmente concreti. Una situazione che sembra destinata a cambiare, principalmente per due motivi.

Oaktree punta al nuovo stadio per l’Inter: si fa sul serio

NECESSITÀ – Il primo motivo che porta Oaktree a interessarsi particolarmente alla questione del nuovo stadio è sicuramente il fatto che quello immobiliare è uno dei rami principali del business del potente fondo californiano. Il che non è poco, considerando che portebbe proprio alla voglia di investire in un progetto simile. Senza contare che uno stadio di proprietà permetterebbe agli statunitensi di aumentare il valore dell’Inter rendendo il club non solo particolarmente forte a livello finanziario, ma anche e soprattutto in vista di una futura cessione che il fondo potrebbe mettere in conto. E, in questo senso, la presenza di uno stadio di proprietà farebbe letteralmente tutta la differenza del mondo.

PIANI E IPOTESI – Al momento i piani per il nuovo stadio dell’Inter restano gli stessi di sempre: come ricorda Pietro Guadagno del Corriere dello Sport, si attende il piano di fattibilità entro fine giugno per la ristrutturazione di San Siro. Oppure resta sempre l’ipotesi di un nuovo impianto da costruire da zero nell’area di Rozzano. Nel mentre Oaktree si sta riavvicinando anche con il Milan e Jerry Cardinale, il quale aveva deciso di proseguire da solo dopo aver tagliato i contatti con Steven Zhang. Ma che ora, vista la presenza della nuova proprietà, è tornato a bussare alla porta dell’Inter.

Fonte: Pietro Guadagno, Corriere dello Sport