Bijol non chiude le porte: «A Udine mi trovo bene, ma le cose cambiano velocemente!»

Bijol è stato accostato anche all’Inter recentemente per quanto riguarda la difesa. Il difensore sloveno ha parlato del suo futuro. Le sue parole a RTVSLO.

FUTURO − Jaka Bijol ha detto la sua sul suo futuro: «Vedremo. Nel calcio le cose cambiano velocemente, non sai mai cosa ti aspetta. Per il resto non posso lamentarmi, all’Udinese mi trovo bene, anche se questa stagione è stata davvero molto difficile e non vorrei ripeterla in ogni modo. Il presidente del club Giampaolo Pozzo è prima di tutto un grande tifoso, poi quello che gli spetta in base al suo ruolo ha le sue idee e gode anche del rispetto della squadra tutto significava molto per lui, quindi anche noi eravamo molto felici per lui». Il giocatore dell’Udinese è monitorato anche dall’Inter. A tal proposito, proprio nelle ultime ore, la nostra redazione ha raccolto alcune importanti informazioni sullo sloveno. Da capire cosa succederà prossimamente, ma Bijol rimane un giocatore molto ambito sia in Italia che all’estero.