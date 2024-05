Cosmi va controcorrente: «Lautaro Martinez ha ragione. Ognuno fa il suo interesse»

Serse Cosmi si è espresso in merito alla questione spinosa del rinnovo di contratto di Lautaro Martinez con l’Inter. Dal suo punto di vista, non è corretto descrivere la situazione in termini negativi per l’argentino.

IL COMMENTO – Serse Cosmi è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A riguardo al caso che tiene banco in casa Inter, ossia il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez coi nerazzurri. L’allenatore ha dimostrato di avere un punto di vista diverso rispetto a quello della maggioranza finora espressasi sul punto, dato il suo riferimento all’interesse che il giocatore ha il diritto di difendere: «Per me ha ragione. Guarda quanto prende Bellingham, quanto prendono i migliori calciatori, è normale che Lautaro Martinez si rivolga all’Inter chiedendo il motivo per cui non prenda quelle cifre. Perché non dovrebbe chiederle?».

Lautaro Martinez e la dirigenza: una possibile via d’uscita?

L’OPZIONE – Rispetto all’impossibilità di rinnovare il contratto a Lautaro Martinez, e in assenza di un dietrofront del calciatore e del suo entourage sulle cifre richieste all’Inter per il rinnovo, Cosmi indica come alternativa a disposizione della dirigenza la sua cessione in estate. Senza rinunciare al suo consueto velo d’ironia, Cosmi si è espresso in questi termini su tale eventualità: «Allora lo mettano in vendita e giochino il prossimo anno con Arnautović. Uno come Lautaro Martinez come lo trovi sul mercato? Se ancora non sono riusciti a trovare una soluzione di compromesso significa che la situazione non è così semplice». L’ex allenatore, dunque, promuove la richiesta del capitano nerazzurro.