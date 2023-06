Vertice Inzaghi-Inter, non si è parlato di rinnovo! Altre priorità − Sky

Nel vertice fiume di Viale della Liberazione tra Simone Inzaghi e l’Inter non si è parlato del rinnovo di contratto del tecnico. Tra le priorità, la campagna di rafforzamento della rosa

PRIORITÀ − Non c’è alcun problema sul rinnovo tra Inzaghi e l’Inter, anche per questo non se n’è parlato nel vertice di oggi tra la dirigenza e l’allenatore. Un summit lungo addirittura tre ore alla presenza di Zhang, Marotta, Ausilio e Baccin. Come riferisce Luca Marchetti, in collegamento da Fano per Sky Sport 24, si è parlato di altre priorità: organizzazione della preseason e soprattutto campagna di rafforzamento della rosa. Entro 7 giorni, ci sarà l’incontro col Chelsea per discutere su diverse questioni: da Onana a Lukaku, passando per Chalobah e Loftus-Cheek.