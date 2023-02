Inter canta Sanremo 2023 – Le cover e i duetti rivisti in chiave nerazzurra

Sanremo 2023 è pronto per la serata forse più attesa, quella delle cover e dei duetti. Messa momentaneamente in pausa la competizione alla vigilia della Finale, stasera a partire dalle ore 20:40 su Rai 1 è in programma la quarta serata condotta dal Direttore Artistico interista Amadeus. L’evento musicale più atteso dell’anno in Italia verrà commentato anche dalla Redazione di Inter-News.it con i suoi ospiti attraverso il format “Inter canta Sanremo 2023”, in onda sul canale YouTube fino a domenica. Di seguito l’elenco di assurde cover e dei duetti proposti auto-ironicamente da Inter-News.it per la parallela “competizione” interista in corso

Sanremo 2023 – Cover e duetti rivisti in chiave Inter

01. Ariete e Steven Zhang ft. Pif – “Non so più (a?) chi cedere” (Biagio Antonacci, 1993)

02. Will e Francesco Acerbi ft. Beppe Bergomi – “Chi resterà degli anni ‘80” (Raf, 1989)

03. Elodie e Denzel Dumfries ft. Gaetano Curreri – “Un giorno riderai” (Stadio, 2016)

04. Olly e Raoul Bellanova ft. Felipe Caicedo – “Riscatto lontanissimo” (Antonella Ruggiero, 1998)

05. Ultimo e Alessandro Bastoni ft. Beppe Marotta – “Vorrei rinnovarti per cent’anni” (Ron, 1996)

06. Lazza e Kristjan Asllani ft. Aurelio Andreazzoli – “Non è un interno” (Emma, 2012)

07. Tananai e Lautaro Martinez ft. Gianni Morandi – “Sfondi tutte le porte” (Gianni Morandi, 2022)

08. Shari e Valentin Carboni ft. Stefano Vecchi – “Benedetta Primavera” (Loretta Goggi, 1981)

09. Gianluca Grignani e Federico Dimarco ft. Paolo Bonolis – “Sarà perché tifiamo” (Ricchi e Poveri, 1981)

10. Leo Gassmann e Alex Cordaz ft. Tommaso Berni – “Una vita in panchina” (Lo Stato Sociale, 2018)

11. Articolo 31 e Romelu Lukaku ft. Todd Boehly – “… E dimmi che non vuoi tornare” (Patty Pravo, 1997)

12. Giorgia e André Onana ft. Adriano Celentano – “Di nero e d’azzurro” (Giorgia, 2001)

13. Colapesce Dimartino e Samir Handanovic ft. Paulo Dybala – “Eppure mi hai piegato le dita” (Fabrizio Moro, 2008)

14. I Cugini di Campagna ed Henrikh Mkhitaryan ft. Al Bano – “Armeno tu nell’universo” (Mia Martini, 1989)

15. Marco Mengoni e Danilo D’Ambrosio ft. Curva Nord – “Grazie dei cori” (Nilla Pizzi, 1951)

16. gIANMARIA e Marcelo Brozovic ft. Vasco Rossi – “Come si sbraccia” (Fiorella Mannoia, 1984)

17. Mr. Rain e Simone Inzaghi ft. Piero Ausilio – “Ti rivaluterò la rosa” (Simone Cristicchi, 2007)

18. Madame e Javier Zanetti ft. Fabio Rovazzi – “Inter amore mio” (Pupo ed Emanuele Filiberto con Luca Canonici, 2010)

19. Coma_Cose e Milan Skriniar ft. Nasser Al-Khelaifi – “Uomini soldi” (Pooh, 1990)

20. Rosa Chemical e Matteo Darmian ft. Cristian Stellini – “Senzate o Conte” (Annalisa Minetti, 1998)

21. Modà e Roberto Gagliardini ft. Blanco – “Perdere l’onore” (Massimo Ranieri, 1988)

22. Levante ed Edin Dzeko ft. Massimo Moratti – “Non ho l’età (per aiutarti)” (Gigliola Cinquetti e Patricia Carli, 1964)

23. Anna Oxa e Robin Gosens ft. Ivan Perisic – “Si può fare di più” (Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi, 1987)

24. Sethu e Dalbert ft. Luciano Spalletti – “Non capiva che crossavo” (Paolo Meneguzzi, 2005)

25. LDA e Stefan de Vrij ft. Jindong Zhang – “Non rinnovargli mai” (Gigi D’Alessio, 2000)

26. Mara Sattei e Hakan Calhanoglu ft. Renato (a Parametro) Zero – “La terra dei macachi” (Elio e le Storie Tese, 1996)

27. Paola & Chiara e Nicolò Barella ft. Pinguini Tattici Nucleari – “Nessuno mi può panchinare” (Caterina Caselli e Gene Pitney, 1966)

28. Colla Zio e Joaquin Correa ft. Stefano Sensi – “La prima volta (che mi sono rotto)” (Simone Cristicchi, 2013)

Inter canta Sanremo 2023 – Tutti i partecipanti

Quale duetto nerazzurro vi convince di più per una cover? Qui le informazioni per conoscere tutti gli accoppiamenti divisi in gruppi: uno, due, tre e quattro. Fateci sapere qual è il vostro abbinamento preferito ma anche per chi farete il tifo in vista della Finale di domani! Restate sintonizzati su Inter-News.it sia su sito e app sia sui canali social, in particolare YouTube per le dirette video di “Inter canta Sanremo 2023” dedicate all’evento. #InterCantaSanremo2023

NB: “Inter canta Sanremo 2023” non è minimamente collegato a FC Internazionale né al Festival di Sanremo ma è semplicemente un’iniziativa di Inter-News.it per omaggiare l’evento. Le associazioni auto-ironiche tra gli interisti e alcune delle canzoni più storiche della kermesse musicale sono state effettuate modificando parzialmente il titolo per “riadattarlo” al contesto.