O’Riley, ecco chi è il talento seguito dall’Inter! L’identikit

L’Inter ha messo nel mirino anche Matthew Sean O’Riley. Il centrocampista del Celtic può far parlare anche in Italia. Adesso la sua grande occasione per il futuro dopo una giovane carriera ricca di colpi di scena.

NUMERI – L’Inter continua a pensare al futuro e a prepararsi in vista della prossima stagione. Con il ventesimo scudetto cucito sul petto, l’Inter sta guardando anche all’estero per rinforzare la rosa e regalare a Simone Inzaghi un altro pezzo da novanta. Come anticipato dalla Scozia, la dirigenza sta seguendo anche Matt O’Riley. Un centrocampista moderno classe 2000 in forza al Celtic. Nato a Londra, nel corso del 2022 ha deciso di lasciare la nazionale inglese e ha risposto alla chiamata della Danimarca. Prima un passaggio in U-21 danese per poi essere convocato in pianta stabile con la Nazionale maggiore. Con ben tredici gol e undici assist in 32 presenze, O’Riley è stato determinante per la stagione del Celtic.

O’Riley, la sua storia

CARRIERA – Mancino e con un talento innato, Matt O’Riley ha guidato il centrocampo degli scozzesi come un veterano. Numeri importanti per un 24enne che si è messo in mostra in un club pieno di pressione come quello di Glasgow. È cresciuto nel Fulham e, dopo tutta la trafila del settore giovanile, ha esordito in prima squadra l’8 agosto 2017 in EFL Cup. Scaduto il contratto con gli inglesi, passa una stagione tra alti e bassi all’MK Dons per poi passare al Celtic nel gennaio del 2022. Una carriera a scalare per il giocatore londinese che dopo l’esordio in Champions League vuole lasciare la sua impronta al Celtic Park. Attento anche alla dieta e al modo sano di vivere, O’Riley ha tutte le carte in regola per salire alla ribalta anche in campionati più difficili come quello italiano.