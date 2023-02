Sala a Inter e Milan: «Avanti con progetto autorizzativo! Resta da capire…»

Sala, sindaco di Milano, è intervenuto nuovamente sulla questione stadio di Inter e Milan. Il primo cittadino meneghino, che ha parlato a margine del sopralluogo ai cantieri del villaggio olimpico, torna sul vincolo di San Siro

VINCOLO – Giuseppe Sala, sindaco di Milano, assicura a Inter e Milan di voler fare il massimo per sciogliere i tanti nodi sulla questione nuovo stadio e vincolo San Siro: «Noi quello che dobbiamo fare continueremo a farlo, ho incontrato a un evento pubblico la nuova sovrintendente che mi ha chiesto un po’ di giorni per entrare nel ruolo e poi la incontrerò. Rimane da capire come la soprintendenza intende muoversi sul vincolo, per il resto noi comunque andremo avanti con il progetto autorizzativo».