Inzaghi la certezza dell’Inter. Programmazione iniziata, le altre?

Simone Inzaghi è la certezza assoluta dell’Inter. La dirigenza e lo stesso piacentino sono sicuri di proseguire insieme, la programmazione è già iniziata per la prossima stagione. Gli altri invece?

SICUREZZA – A fine stagione Simone Inzaghi rinnoverà il suo contratto con l’Inter. Gli verranno riconosciuti i meriti della seconda stella e dell’obiettivo raggiunto, per questo il suo ingaggio aumenterà così come le aspettative dalla prossima annata. Ciò che però rassicura l’ambiente è che la programmazione è già iniziata. I due acquisti a parametro zero fanno capire che la dirigenza si è mossa veramente con anticipo, perché sicura di avere il suo allenatore al fianco.

Inzaghi l’unico sicuro, gli altri ballano

ALTRI – Tra le big poche hanno sicurezze sul futuro. Il Napoli non avrà più Francesco Calzona ed è alla ricerca di un sostituto sulla panchina. Il Milan chiuderà i rapporti con Stefano Pioli, lo farà in modo brusco considerando in più la protesta prevista dalla Curva Sud. Gli ultimi giorni e il nome di Lopetegui hanno infiammato l’ambiente, che ha reagito nel peggiore dei modi creando una vera e proprio polveriera. Le sconfitte con Roma e Inter hanno generato un malcontento generale difficile da risolvere. C’è però anche chi non sa proprio niente. La Juventus ha dubbi su Massimiliano Allegri, che ha il contratto in scadenza nel 2025. Il favorito per prendere il suo posto è Thiago Motta, ma tanto dipende anche dai risultati in Coppa Italia del livornese. Tutto questo è un chiaro segnale di come l’Inter sia avanti rispetto alle altre. Il vantaggio va sfruttato per fare la doppietta in campionato con Inzaghi al comando.