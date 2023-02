Roma-Inter Women, le giallorosse convocate da Spugna: 22 in lista

È in programma domani alle 14.30 la sfida tra Roma e Inter Women. Le nerazzurre, attualmente al quarto posto, sono impegnate a una difficilissima sfida in casa della capolista. Il tecnico delle giallorosse Alessandro Spugna ha chiamato ventidue giocatrici.

CONVOCATE – Con 42 punti, otto in più della seconda e dieci in più dell’Inter Women, la Roma di Alessandro Spugna sta dominando il campionato di Serie A Femminile. Un dominio che le nerazzurre proveranno a fermare domani, nella sfida in programma nella Capitale alle 14.30. Di seguito la lista delle 22 giocatrici giallorosse convocate per la partita.

ROMA-INTER WOMEN: LE VENTIDUE CONVOCATE GIALLOROSSE

Andressa

Bartoli

Ceasar

Cinotti

Ciccotti

Giacinti

Giugliano

Glionna

Greggi

Haavi

Kollmats

Kramzar

Landstrom

Losada

Linari

Lind

Minami

Ohrstrom

Petrara

Selerud

Serturini

Wenninger