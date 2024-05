Inzaghi, rivoluzione di formazione per Sassuolo-Inter? Indizi

Sassuolo-Inter si gioca nel saturday-night alle ore 20.45. Simone Inzaghi potrebbe rivoluzionare la formazione, ma è difficile. Qualche indizio dal passato.

INDIZI – Sassuolo–Inter per i nerazzurri non conta proprio niente. Nonostante questo è difficile che Simone Inzaghi faccia rivoluzioni di formazione. Non lo ha fatto neanche con il Torino lo scorso weekend, quando hanno giocato veramente tutti i titolari. Sembravano pronti a tornare dal primo minuto Kristjan Asllani, Davide Frattesi e Tajon Buchanan, in realtà non se n’è visto neanche uno. Tutti sono entrati a partita in corso, uno però ha la chance di giocare domani. Frattesi è favorito per prendersi il posto a centrocampo, ancora da capire se al posto di Henrikh Mkhitaryan o Nicolò Barella. Un altro cambio quasi certo è quello di Denzel Dumfries, che a destra sostituirà Matteo Darmian. L’olandese torna dalla squalifica rimediata con l’espulsione durante Milan-Inter. In difesa Stefan de Vrij comanderà al centro, Francesco Acerbi non ce la fa e dovrebbe saltare anche le prossime gare. Davanti per ora Inzaghi è sicuro di partire con Lautaro Martinez e Marcus Thuram, ma mancano ancora un paio di allenamenti. Nelle ore a venire ci saranno sicuramente aggiornamenti sulla probabile formazione per l’impegno del Mapei Stadium con il Sassuolo.