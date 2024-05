Inter, serve un’altra punta dal mercato? Un rinforzo, un altro focus

L’Inter si sta già muovendo sul mercato, sia sul fronte cessioni che su quello delle entrate. Cambierà poco rispetto all’attuale stagione, la dirigenza vuole comunque migliorare la rosa. Serve un’altra punta? Già un rinforzo.

ACQUISTI – In questa sessione di mercato non ancora iniziata l’Inter è stata la prima a muoversi in Italia. La dirigenza ha voluto anticipare la concorrenza e regalarsi due colpi incredibili a parametro zero: Piotr Zielinski dal Napoli e Mehdi Taremi dal Porto. Questi acquisti sono figli della programmazione anticipata dell’Inter, che conosce già il suo futuro e non ha problemi di cambiamenti da affrontare. C’è chi non sa ancora chi sarà il proprio allenatore, sulla panchina nerazzurra ci sarà invece nuovamente Simone Inzaghi.

PUNTA – La domanda è se serva veramente un’altra punta all’Inter. In realtà no, se si considera Taremi. Alexis Sanchez lascerà perché il contratto è in scadenza a giugno, Marko Arnautovic dovrebbe al contrario rimanere a meno di offerte irrinunciabili. Nonostante la stagione da dimenticare la società ha puntato forte sull’austriaco nella scorsa estate e lo farà anche l’anno prossimo, magari dandogli un altro ruolo. Arnautovic sarà la quarta punta del reparto attaccanti, quello che è stato Sanchez fino ad ora. Di acquisti sarà difficile, difficilissimo vederne. Ci sono alcune situazioni da sistemare, come quelle di Valentin Carboni o probabilmente Joaquin Correa. Il focus sarà sulle cessioni, non su chi verrà in questa zona di campo. Tutto dipende dalle uscite.