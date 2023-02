Inter canta Sanremo 2023 – Secondo gruppo di partecipanti e testi (8-14)

Il format “Inter canta Sanremo 2023” ci accompagnerà fino a domenica, anche in diretta video sul canale YouTube. Di seguito il secondo gruppo di partecipanti della competizione “parallela” alla kermesse musicale in programma presso il Teatro Ariston fino all’11 febbraio

8. Anna Oxa ft. Robin Gosens – “Sali (Canto dell’anima)”

Inizio perlopiù deludente a Milano dopo gli anni d’oro di Bergamo ma ciò non toglie l’entusiasmo né la speranza di rifarsi. L’esterno tedesco ci porta all’interno del suo disagio da riserva e cerca di auto-motivarsi per scalare le gerarchie sulla fascia sinistra: “In panchina non essere mai sazio, sali appena vedi libero uno spazio! Robin, ora sali e fai vedere a tutti quanto vali!”.

9. Levante ft. Edin Dzeko – “Vivo”

Hanno criticato il suo acquisto dopo la partenza di Romelu Lukaku, ne hanno chiesto la cessione, anche con rescissione del contratto, dopo il ritorno dell’ex numero 9. L’attaccante bosniaco, invece, zittisce tutti a suon di gol e prestazioni strappapplausi a ridosso dei suoi 37 anni: “Pensavate fossi un flop, un altro Caicedo? Invece sono vivo e al top, io la porta ancora la vedo…”.

10. Tananai ft. Lautaro Martinez – “Tango”

L’eredità di Diego Milito inizia a prendere forma anche a Milano, il Mondiale vinto in Qatar con la sua Argentina è solo l’inizio di una carriera ricca di successi internazionali. L’attaccante argentino omaggia il suo idolo sognando di replicare in maglia Inter la serata del 22 maggio 2010 a distanza di anni: “È una milinga, è un tango, è un passo argentino che lega Bahia Blanca a Milano”.

11. Colla Zio ft. Joaquin Correa – “Non mi va”

L’acquisto più deludente dell’ultimo biennio, non certo un’etichetta di cui andar fiero. L’attaccante argentino, troppo spesso infortunato e inutile, non riesce a scrollarsi di dosso la negatività assoluta che caratterizza la sua avventura interista e prova a dare una risposta a tutti i critici: “Non è che son scarso come calciatore, è che non mi va di far finta di esserlo per troppe ore”.

12. Olly ft. Raoul Bellanova – “Polvere”

Poche occasioni di dimostrare il proprio valore, tutte sprecate finora per meritare fiducia. L’esterno destro italiano, in prestito dal Cagliari, non ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura all’Inter ma punta tutto sulle proprie qualità da velocista per ottenere il riscatto a fine stagione: “Se mi incontri sulla fascia incrocia le dita, mangiare la polvere sarà il tuo stile di vita!”.

13. Rosa Chemical ft. Matteo Darmian – “Made in Italy”

Un anno il portoghese Joao Cancelo, uno il croato Sime Vrsaljko con l’altro lusitano Cedric Soares, uno l’austriaco Valentino Lazaro con il nigeriano Victor Moses, poi il marocchino Achraf Hakimi e a seguire l’olandese Denzel Dumfries. Il tuttofare italiano non si accontenta più del ruolo di gregario: “Il 36 da Legnano è una garanzia ovunque vai, il made in Italy non tradisce mai”.

14. Lazza ft. Kristjan Asllani – “Cenere”

La paura di fallire l’occasione di una vita fa tremare le gambe e anche la voce, la voglia di non darla vinta ai detrattori è l’unica strada da percorrere. Il centrocampista albanese è un oggetto misterioso anche per Simone Inzaghi, che ne sta centellinando l’utilizzo per proteggerlo: “Se hai paura di bruciarmi, titolare non schierarmi. Dammi solo più fiducia, come cenere che non brucia”.

Inter canta Sanremo 2023 – Tutti i partecipanti

Clicca qui per conoscere il primo gruppo di sette partecipanti e i relativi accoppiamenti musicali.

Nelle prossime ore verranno presentati tutti i partecipanti al format “Inter canta Sanremo 2023” con le rispettive canzoni. Restate sintonizzati su Inter-News.it sia su sito e app sia sui canali social, in particolare YouTube per le dirette video dedicate all’evento. #InterCantaSanremo2023

NB: “Inter canta Sanremo 2023” non è minimamente collegato a FC Internazionale né al Festival di Sanremo ma è semplicemente un’iniziativa di Inter-News.it per omaggiare l’evento. Le associazioni auto-ironiche tra gli artisti in gara con le rispettive canzoni e gli interisti sono state effettuate a priori sulla base del titolo, quindi senza conoscere i testi né i significati degli stessi.