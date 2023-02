Inzaghi, il rientro di Brozovic risolve anche un problema in attacco

L’abbondanza nel centrocampo dell’Inter è per Simone Inzaghi sinonimo anche di abbondanza in attacco. Il recupero di Marcelo Brozovic, infatti, permette a Mkhitaryan di essere anche riconvertito in attacco. Sopperendo così all’assenza per infortuno di Joaquin Correa

PROBLEMA RISOLTO – Proprio quando Simone Inzaghi sembrava finalmente avere a disposizione tutta la rosa, l’infortunio di Joaquin Correa ha tolto un’alternativa in attacco. Poco male però, perché la sua defezione è coincisa non soltanto con il rientro di Romelu Lukaku, ma anche con quello di Marcelo Brozovic a centrocampo. L’abbondanza nei due reparti è collegata, perché Simone Inzaghi ha a disposizione un giocatore versatile che fin qui ha fatto benissimo in campionato con la maglia dell’Inter: Mkhitaryan. L’armeno, infatti, può essere anche un’alternativa in attacco. Ed ecco che allora aver recuperato il croato può portare anche a risolvere il problema Correa.