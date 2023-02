Inter canta Sanremo 2023 – Primo gruppo di partecipanti e testi (1-7)

La settimana che inizia oggi è anomala per l’Inter, che non scenderà in campo in quanto sarà impegnata in Serie A solo nel Monday Night a weekend ormai terminato. In Italia, però, questa è per tutti la settimana di Sanremo, che vedrà l’interista Amadeus nuovamente nei panni di Direttore Artistico. E allora quale migliore occasione per proporre un format semiserio in grado di ravvivare la settimana nerazzurra che segue il vittorioso Derby di Milano? Nasce così l’idea “Inter canta Sanremo 2023”, che ci accompagnerà fino a domenica, anche in diretta video sul canale YouTube. Di seguito il primo gruppo di partecipanti della competizione “parallela” alla kermesse musicale in programma presso il Teatro Ariston fino all’11 febbraio

1. Colapesce Dimartino ft. Samir Handanovic – “Splash”

Un decennio senza discussioni da numero uno, tre anni e mezzo da capitano, poi l’inizio del crollo fisiologico e mediatico. Il portiere sloveno, criticato solo nelle ultime uscite e sparito dai radar per via di un infortunio misterioso, riassume la sua ultima stagione all’Inter attraverso un suono onomatopeico che sa di addio: “Prima o poi tutto finisce… Splash! È così che si sparisce…”.

2. Elodie ft. Denzel Dumfries – “Due”

Con ormai entrambi i piedi in partenza per motivi di bilancio, il presente è buio. L’esterno destro olandese ripercorre la sua avventura all’Inter notando la ripetizione dello stesso numero: “Due come il numero di maglia che porto sulla schiena, due come le stagioni a Milano finora, due come le partite azzeccate in questa stagione che, comunque, sono due in più di quelle del Tucu Correa…”.

3. Gianluca Grignani ft. Federico Dimarco – “Quando ti manca il fiato”

Ritrovatosi a sorpresa titolare, e da esterno a tutta fascia, non pensava minimamente che le partite potessero durare più di 45 minuti. Ed è questo il motivo della sostituzione praticamente fissa intorno all’ora di gioco da parte di Simone Inzaghi per il mancino del vivaio: “Io do tutto per l’Inter ma «quando ti manca il fiato avvertimi che faccio scaldare Gosens» mi dice sempre il mister”.

4. Madame ft. Javier Zanetti – “Il bene nel male”

Da capitano a Vice-President, cambia il ruolo ma non la fede. L’argentino più italiano della storia nerazzurra, ultima bandiera di un calcio che non esiste più, cerca il lato romantico anche nella sconfitta, ricordando la delusione per il Derby di Milano di un anno fa a San Siro: “Tifare Inter anche quando perde un derby che vale una finale è come continuare a vedere il bene nel male”.

5. Modà ft. Roberto Gagliardini – “Lasciami”

Il rinnovo no, la panchina no, la fascia di capitano sì ma anche no. Il centrocampista italiano è ormai stufo della sua carriera interista e, dopo le recenti dichiarazioni polemiche, sta facendo di tutto pur di convincere l’Inter a dirgli addio a fine stagione: “E adesso lasciami! Lasciami andare via come l’anno scorso Vecino a parametro zero! Sai anche tu che questo è il mio destino, vero?”.

6. LDA ft. Stefan de Vrij – “Se poi domani”

Arrivato all’Inter a parametro zero, rischia di andar via con la stessa formula a distanza di cinque anni. Il centrale difensivo olandese, spesso in panchina in favore del pari ruolo Francesco Acerbi, non si fida più del club, che professa ottimismo da mesi e continua a farlo anche dopo la rottura con Milan Skriniar: “Io aspetto ancora il mio rinnovo! Se poi domani in difesa arriva un nuovo…”.

7. Marco Mengoni ft. Danilo D’Ambrosio – “Due vite”

La fascia di capitano non la pretende, la riceve per riconoscenza quando chiamato in causa. Il jolly difensivo italiano sa di aver ereditato il ruolo di Andrea Ranocchia nello spogliatoio nerazzurro e non si nasconde, ricordando ai tifosi il suo amore smisurato per l’Inter: “Se avr… avessi due vite te le dedicherei entrambe, anche se con il contratto ancora in scadenza ora mi tremano le gambe…”.

Inter canta Sanremo 2023 – Tutti i partecipanti

NB: “Inter canta Sanremo 2023” non è minimamente collegato a FC Internazionale né al Festival di Sanremo ma è semplicemente un’iniziativa di Inter-News.it per omaggiare l’evento. Le associazioni auto-ironiche tra gli artisti in gara con le rispettive canzoni e gli interisti sono state effettuate a priori sulla base del titolo, quindi senza conoscere i testi né i significati degli stessi.