Inter, i conti… Tornano! E sul mercato è pronto il 3 + 2

Grazie al player-trading, ai risultati sportivi (non ultimo lo scudetto numero 20) e alle operazioni di marketing, i conti dell’Inter continuano a migliorare. E proprio sul mercato, in vista della prossima stagione, è pronto il 3 + 2.

CONTI IN MIGLIORAMENTO – L’Inter prosegue nel suo lavoro di risanamento dei conti, su una strada virtuosa intrapresa già da qualche stagione, all’insegna – per dirla con termini ‘Marottiani’ – della sostenibilità. In tal senso aiutano tanto i risultati sportivi raggiunti sul campo, come la finale di Champions League della scorsa stagione, ma anche il player-trading. Un grande esempio è la cessione lo scorso anno del portiere André Onana al Manchester United per una cifra vicina ai 60 milioni di euro, reinvestendone un decimo per Yann Sommer dal Bayern Monaco. Con lo svizzero che, oltretutto, è uno dei grandi protagonisti dello scudetto conquistato in questa stagione.

Inter, sul mercato in arrivo il 3 + 2

PARAMETRI ZERO – Uno dei marchi di fabbrica dell’Inter di Simone Inzaghi è l’impiego di numerosi giocatori arrivati a parametro zero. Che il tecnico ha saputo valorizzare nel migliore dei modi. Ben tre i titolarissimi in questa stagione, che la dirigenza ha messo sotto contratto a costo zero. Parliamo di Henrikh Mkhitaryan – imprescindibile per il tecnico e pedina fondamentale dello scacchiere nerazzurro – Hakan Calhanoglu – anima e faro del centrocampo dell’Inter – e in attacco Marcus Thuram, che non ha per nulla fatto rimpiangere il non-ritorno di Romelu Lukaku. Anzi, numeri alla mano, ha anche dimostrato di essere più utile del belga, visto il rendimento della scorsa stagione.

DOPPIO ARRIVO – A questi tre giocatori arrivati a costo zero, se ne aggiungeranno presto altri due. L’Inter si è infatti aggiudicata, a partire dalla prossima stagione, le prestazioni di Piotr Zielinski (in scadenza con il Napoli) e Mehdi Taremi (in scadenza con il Porto). Un 3 + 2, quindi, che potrebbe – salvo clamorosi stravolgimenti nel mercato in uscita – vedere i nerazzurri il prossimo anno schierare quasi metà della squadra a parametro zero. In una lunghissima stagione con la nuova UEFA Champions League e il Mondiale per Club. Un altro passo per continuare a migliorare i conti e posizionare, al contempo, l’Inter tra i migliori club in Italia e in Europa.