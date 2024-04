VIDEO – La cavalcata per la seconda stella: Inter-Juventus 1-0

L’Inter alza al cielo il ventesimo Scudetto, che vale la seconda stella della sua storia. Riviviamo la cavalcata nerazzurra attraverso dieci partite: la sesta è Inter-Juventus (1-0) del 4 febbraio 2024.

ALTA TENSIONE – Si può dire che il vero match per lo Scudetto 2023/24 si sia giocato a inizio febbraio, e non il 22 aprile come poi avvenuto. E quella partita è Inter-Juventus, sfida di ritorno tra le prime due in classifica. Con i bianconeri che arrivano alla sfida di San Siro a un solo punto di distanza, complice la gara saltata dai nerazzurri contro l’Atalanta (causa Supercoppa Italiana). E con Massimiliano Allegri che ha fatto tutti, nel mese precedente, per infiammare la gara, provando a inclinarla a suo favore con la dialettica. Per sua sfortuna, però, in campo vanno i giocatori e le idee. Due cose in cui l’Inter di Simone Inzaghi è nettamente superiore.

GOL SCUDETTO – Il ritorno di Inter-Juventus finisce solo 1-0. Grazie al tentativo di Federico Gatti di anticipare Marcus Thuram sullo spunto in rovesciata di Benjamin Pavard. Il difensore bianconero è però in ritardo sulla progressione di Tikus, e finisce per deviare comunque in porta il pallone. Questo è l’unico gol della partita, che termina quindi con un risultato che non riflette a pieno il dominio nerazzurro sul campo. Una predominanza che schianta la Juventus sul piano del gioco (con il lancio di Hakan Calhanoglu come manifesto) e della tenuta mentale. E che porterà i bianconeri a fare la miseria di 11 punti nelle successive dieci partite. L’Inter piazza un allungo di 4 punti in classifica, e da lì in poi non si fermerà più.

Video highlights di Inter-Juventus (1-0) del 4 febbraio 2024, dal canale YouTube del club nerazzurro