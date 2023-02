Inter-Milan 1-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Milan è il secondo trionfo in un derby nel 2023, in appena diciotto giorni dopo quello in Arabia Saudita in Supercoppa Italiana. A decidere per l’1-0 al Meazza è ancora una volta Lautaro Martinez, che a livello statistico continua a salire come numeri.

DUE – I giocatori nella storia dell’Inter che hanno segnato più gol di Lautaro Martinez nei derby contro il Milan. L’argentino raggiunge Alessandro Altobelli, Roberto Boninsegna, Enrico Candiani e Benito Lorenzi, che ne hanno firmati sette in maglia nerazzurra. Meglio solo Istvan Nyers con undici e Giuseppe Meazza con dodici. Contando anche i marcatori rossoneri solo in sei hanno fatto meglio di lui.

SETTE – I gol di Lautaro Martinez nelle dodici partite contro il Milan in carriera. Soltanto al Cagliari ha segnato di più: otto reti in otto partite.

DICIOTTO – Le partite da allenatore per Simone Inzaghi contro Stefano Pioli, il tecnico affrontato più volte in carriera. È anche quello che ha battuto di più, nove contro quattro pareggi e cinque sconfitte, ma è la prima in un derby con l’Inter.

DICIOTTO – I giorni in cui l’Inter ha vinto gli ultimi derby sul Milan, dopo lo 0-3 in Supercoppa Italiana del 18 gennaio. Ha fatto meglio dei ventisei fra il 2-1 in Coppa Italia del 26 gennaio 2021 e lo 0-3 in Serie A del 21 febbraio, ma il record per le due vittorie più ravvicinate (lato nerazzurro) è quattordici giorni fra il 12 (1-2) e il 26 ottobre 1994 (2-1) entrambe in Coppa Italia.

DUECENTO – I derby di campionato fra Inter e Milan, tra Prima Categoria (quattordici), Divisione Nazionale (otto) e Serie A (centosettantotto). Questa è la vittoria numero settantasei, contro cinquantanove pareggi e sessantacinque sconfitte. L’elenco non comprende il Campionato Alta Italia nel 1943-1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, che portò a un’ulteriore vittoria a testa.