Buchanan avrà mai spazio? Ora arriva il momento giusto con l’Inter

Tajon Buchanan ha avuto pochissimo spazio da quando è arrivato dal Club Bruges all’Inter. Il calciatore è rimasto fuori e nelle gerarchie non è considerato granché, ma qualcosa potrebbe cambiare a risultato acquisito.

FUORI – Tajon Buchanan ha giocato appena cinque partite con la maglia dell’Inter, tutte da subentrato. Il suo inserimento è stato lento e lo è tutt’ora, perché Simone Inzaghi lo sta utilizzando veramente poco. Il motivo è semplice e riguarda le difficoltà di adattarsi ad un sistema di gioco completamente differente rispetto a quello del Club Bruges. In Belgio si muoveva sulla fascia destra partendo da terzino di una difesa a quattro, adesso non gli verrà più chiesto questo.

CAMBIAMENTI – Il canadese sta imparando adesso. Sicuramente gli ingressi come quelli con Udinese e Cagliari hanno dato buone sensazioni sulle capacità del giocatore, soprattutto in fase offensiva. La velocità e il dribbling di Buchanan possono essere un fattore in futuro, probabilmente anche nelle prossime cinque partite. Senza niente più da giocarsi Inzaghi darà spazio a chi ne ha avuto meno. Uno di questi è Buchanan, che però è stato utilizzato in un ruolo diverso da quello suo naturale. Non a destra, ma come esterno sinistro a causa dell’assenza di un ricambio di Alessandro Bastoni. Carlos Augusto è stato spostato come seconda opzione della linea di difesa a tre, il numero 17 invece è il vice-Dimarco. Già dal match tra Inter e Torino il minutaggio può aumentare: gli servirà fino alla fine del campionato per acquisire fiducia e ambientarsi al meglio con la maglia nerazzurra.