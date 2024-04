Prima Pagina IN Edicola: Gudmundsson-Inter, formula alla Frattesi

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Gudmundsson: l’Inter studia una formula alla Frattesi. Prestito con obbligo di riscatto. I campioni d’Italia insistono per avere la punta islandese: 13 gol con il Genoa.

TUTTOSPORT

Terna femminile. Così Inter-Toro entra nella storia. Prima volta in Serie A. Di Gregoria, c’è l’intesa con la Juve. Superata la concorrenza: la cena di mercoledì con Galliani ha posto le basi per l’affare. La richiesta è di 20 milioni, nella trattativa può entrare Perin. Affiancherebbe Szczesny la prossima stagione per poi sostituirlo in quella successiva.