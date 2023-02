Inter canta Sanremo 2023 – Quarto gruppo di partecipanti e testi (22-28)

Il format “Inter canta Sanremo 2023” ci accompagnerà fino a domenica, anche in diretta video sul canale YouTube. Di seguito il quarto e ultimo gruppo di partecipanti della competizione “parallela” alla kermesse musicale in programma presso il Teatro Ariston fino all’11 febbraio

22. I Cugini di Campagna ft. Henrikh Mkhitaryan – “Lettera 22”

Nessuno si aspettava grandi cose da lui, invece tocca ricredersi a suon di prestazioni da leader. Il centrocampista armeno, diventato protagonista e titolare quasi fisso ma ormai stanco di sentirsi chiedere come si pronuncia e scrive il suo nome, trova una soluzione alternativa per aiutare la gente: “Se viene difficile ricordare in ordine ogni lettera… 22 è il numero di Mk… ecc, eccetera!”.

23. Paola & Chiara ft. Nicolò Barella – “Furore”

La critica non è mai morbida nei suoi confronti ma il ruolo di Capitan Futuro dell’Inter è più cucito che mai al suo nome. Il centrocampista italiano non si risparmia mai in campo né quando c’è da giocare né se c’è da polemizzare contro tutto e tutti: “Ciò che mi contraddistingue in campo è tutto il mio furore, per portare l’Inter alla vittoria sono disposto a rincorrere gli avversari per ore”.

24. Giorgia ft. André Onana – “Parole dette male”

La principale sorpresa della stagione. Il portiere camerunese ha impiegato più tempo del previsto per imporsi tra i pali nerazzurri, scalzando il capitano e numero uno, e adesso spiega perché: “Mi disse «ricorda che se esci dall’area di rigore o ti tuffi quando gli avversari calciano in porta per Inzaghi non vale» ma quelle di Handanovic da chioccia erano solo un sacco di parole dette male”.

25. Ultimo ft. Alessandro Bastoni – “Alba”

L’ultimo baluardo di una difesa che rischia di essere rivoluzionata interamente tra qualche mese. Il difensore italiano non vuole seguire l’esempio dei suoi predecessori più esperti e, in attesa di rinnovare a vita il suo contratto con l’Inter, registra il suo marchio: “Al come Alessandro, Ba come Bastoni. In una difesa che ora si avvia al tramonto, io sono l’alba per tornare sul tetto del mondo”.

26. Sethu ft. Dalbert – “Cause perse”

Accettare il fallimento è il primo passo per superare un trauma e andare avanti. L’esterno sinistro brasiliano, infortunatosi gravemente prima ancora di rientrare fisicamente a Milano al termine dell’ennesimo prestito, ne è consapevole in attesa di dare l’addio: “Sognavo di essere il nuovo Roberto Carlos interista, invece qui sono solo un’altra delle tante cause perse sulla fascia sinistra…”.

27. Mr. Rain ft. Simone Inzaghi – “Supereroi”

Due vittorie in Supercoppa Italiana su due, contro Juventus prima e Milan poi, non possono passare inosservate e non solo nella Sala Trofei dell’Inter. L’allenatore nerazzurro, recordman nella competizione con quattro titoli, omaggia i suoi calciatori ringraziandoli per il regalo: “Se oggi tutti mi chiamano Re di Supercoppa è solo grazie a voi: non siete semplici eroi, siete i miei supereroi!”.

28. Ariete ft. Steven Zhang – “Mare di guai”

I debiti familiari della proprietà Suning, il main sponsor che non paga, il capitano che non rinnova e va via a parametro zero. Il Presidente nerazzurro, fallita anche la colletta natalizia per il calciomercato invernale nel giorno del suo 31° compleanno, non sta vivendo un periodo felice e sembra ormai essersi convinto delle difficoltà imprenditoriali nel settore: “A Lele Adani per essere felice basta nominare l’Uruguay, questo povero mondo del calcio in realtà è solo un mare di guai…”.

Clicca per conoscere anche il primo, il secondo e il terzo gruppo di partecipanti con i relativi accoppiamenti.

NB: "Inter canta Sanremo 2023" non è minimamente collegato a FC Internazionale né al Festival di Sanremo ma è semplicemente un'iniziativa di Inter-News.it per omaggiare l'evento.