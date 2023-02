Inter canta Sanremo 2023 – Terzo gruppo di partecipanti e testi (15-21)

Il format “Inter canta Sanremo 2023” ci accompagnerà fino a domenica, anche in diretta video sul canale YouTube. Di seguito il terzo e penultimo gruppo di partecipanti della competizione “parallela” alla kermesse musicale in programma presso il Teatro Ariston fino all’11 febbraio

15. Will ft. Francesco Acerbi – “Stupido”

Il suo arrivo all’Inter è stato caratterizzato solo da critiche, insulti e polemiche preventive, legate soprattutto alla “risata” in Lazio-Milan. Il centrale italiano in prestito dalla Lazio, dopo le ottime prestazioni in maglia nerazzurra, non le manda a dire a ognuno dei suoi detrattori: “Io quando scendo in campo sono un professionista vero, tu che critichi senza conoscermi sei stupido sul serio”.

16. Coma_Cose ft. Milan Skriniar – “L’addio”

Il rischio che non si potesse presentare sul palco dell’Ariston con la maglia nerazzurra è stato altissimo negli ultimi giorni del calciomercato invernale. Il difensore slovacco, però, ci teneva a lasciare l’Inter per il Paris Saint-Germain con i tempi e soprattutto i modi migliori, da ex capitano: “Grazie per tutto e pure di più, l’addio a volte è solo un arrivederci con il bonus alla firma in più…”.

17. Shari ft. Valentin Carboni – “Egoista”

Il miglior talento del Settore Giovanile dell’Inter negli ultimi quindici anni, cioè dai tempi di Mario Balotelli, è nel giro della Prima Squadra. Il fantasista argentino classe 2005, già convocato nella Nazionale A dell’Argentina e con una presenza all’attivo in Champions League, non ha paura di bruciare le tappe né delle critiche, figuriamoci dei paragoni stronca-carriera: “Se a 17 anni non lasciare spazio agli altri compagni fa di me un egoista, beh sono fiero di essere il primo della lista!”.

18. gIANMARIA ft. Marcelo Brozovic – “Mostro”

Quando gioca non si risparmia e le lodi nemmeno, quando non gioca non si risparmiano i critici più velenosi. Il centrocampista croato, recordman di chilometraggio in partita, sta cercando di uscire da un periodo difficile a causa di un infortunio addirittura pre-Qatar 2022: “Quando corro 20 km dite che sono un Epic Mostro, quando mi criticate se non gioco il problema è solo vostro…”.

19. Articolo 31 ft. Romelu Lukaku – “Un bel viaggio”

Da Londra a Milano, da Milano a Londra e poi di nuovo da Londra a Milano con un biglietto già pronto per Londra a meno che non venga rinnovato il prestito del Chelsea all’Inter… Tutto chiaro, no? L’attaccante belga ha poche idee ma tutte ben confuse: “Nonostante tutto a Milano mi sento ancora a mio agio, non so come finirà ma comunque vada anche stavolta è stato un bel viaggio”.

20. Mara Sattei ft. Hakan Calhanoglu – “Duemilaminuti”

Sperava di poter rifiatare un po’ di più in questa stagione, invece l’infortunio di Marcelo Brozovic e le poche rotazioni di Simone Inzaghi lo obbligano a fare gli straordinari, spesso anche fuori ruolo. Il centrocampista turco, sempre più centrale nello scacchiere nerazzurro, ricorda i suoi primi numeri stagionali in una strofa: “Un trofeo, tre gol, sei assist e più di duemilaminuti giocati”.

21. Leo Gassmann ft. Alex Cordaz – “Terzo cuore”

Cresciuto nel Settore Giovanile dell’Inter, con cui debutta in Prima Squadra, torna a casa dopo oltre quindici anni da terzo portiere. L’estremo difensore italiano, divenuto uomo-spogliatoio senza nemmeno scendere in campo, non si è mai pentito della sua scelta di vita: “Non si scorda mai il primo amore, se ne avessi due per i colori nerazzurri batterebbe anche il mio terzo cuore”.

