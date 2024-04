Zanetti parla a cuore aperto: «Inter, dimostrato di essere più forti di tutto!»

La bandiera dell’Inter Javier Zanetti apre il proprio cuore ai tifosi e al team nerazzurro. Queste le parole rilasciate dall’ex capitano e dirigente argentino all’indomani dalla conquista dello scudetto.

EMOZIONI – Gli uomini di Simone Inzaghi festeggiano il trionfo della stagione 20023/2024, ottenuto nel derby di ieri sera contro il Milan a San Siro. I protagonisti in campo dell’Inter, però, non sono gli unici nerazzurri emozionati per il traguardo dello scudetto centrato. Anche Javier Zanetti, bandiera interista e parte dello staff dirigenziale nerazzurro, esprime la propria contentezza per la seconda stella. Dopo aver espresso i propri sentimenti nel post-partita di Milan-Inter, l’ex capitano storico apre il proprio cuore anche sui social.

Zanetti, l’emozionante lettera con dedica all’Inter della seconda stella

SUPERIORI A TUTTI – Attraverso un’emozionante lettera indirizzata ai tifosi e al team dell’Inter Javier Zanetti scrive sul proprio profilo Instagram: «Benvenuta, Seconda Stella. Dal primo giorno di questa stagione magica sapevamo di non avere nessun avversario da battere, ma solo un obiettivo da conquistare. Era l’unico pensiero di ognuno di noi, ogni singola persona del mondo Inter quando abbiamo superato il cancello della Pinetina per ogni singolo giorno. Ognuno con le sue competenze, sempre a disposizione della squadra. Un enorme grazie al Mister, allo staff, tutti i nostri giocatori e tutte le persone che hanno contribuito a questa magica annata con un grandissimo lavoro di squadra. Ancora una volta abbiamo dimostrato di essere più forti di tutto e di tutti nonostante qualcuno abbia provato a farci cadere senza successo».

PAGINA DI STORIA – Questa la foto pubblicata sui social da Javier Zanetti, che nella descrizione continua: «Abbiamo non solo vinto, ma stravinto insieme questo scudetto storico. È stata un’annata straordinaria culminata in una notte straordinaria. Ma soprattutto, questo gruppo di lavoro ha scritto una delle pagine più importanti della storia del nostro club. Questo scudetto rimarrà per sempre, avendo reso felici milioni di tifosi interisti in ogni angolo del mondo. Grazie ragazzi, grazie a tutti voi, a questo gruppo straordinario, ai nostri fantastici tifosi. Godiamoci tutti insieme un trionfo leggendario e magico. Benvenuta, Seconda Stella. Infinito Amore, eterna squadra mia».