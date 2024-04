Lautaro Martinez, ancora non ci credi?: «Sognando di nuovo il tricolore»

L’Inter festeggia il suo ventesimo scudetto ma capitan Lautaro Martinez parla ancora di sogno. Tutta l’emozione sui social di un ancora incredulo Toro.

SOGNO – Notte movimentata quella dell’Inter che, dopo il trionfo nel derby contro il Milan, ha celebrato fino a tarda notte lo scudetto conquistato e la seconda stella cucita sul petto. Dopo la vittoria a San Siro, infatti, tutta la squadra di Simone Inzaghi, al seguito di capitan Lautaro Martinez, si è spostata in hotel per festeggiare in privato il grande traguardo raggiunto. Poi parte del team nerazzurro, compreso l’argentino, ha raggiunto il popolo nerazzurro festante in Piazza Duomo.

REALTÀ – All’indomani del meraviglioso successo dell’Inter Lautaro Martinez sembra ancora non credere alla missione compiuta della squadra di cui è al comando. Sui social network, infatti, il capitano argentino ha pubblicato una foto, con tanto di commuovente esultanza verso il cielo di San Siro, alla quale ha aggiunto: «Sognando di nuovo il tricolore». Il ‘Toro’ pensa di essersi svegliato da un meraviglioso sogno? No, Lautaro Martinez: questa è la realtà. L’Inter, con cinque giornate d’anticipo, ha già in mano lo scudetto, conquistato proprio in casa del Milan.

Questa la foto e il commento del capitano dell’Inter, ancora provato dall’emozione.