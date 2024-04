UFFICIALE – Inter-Torino cambia data: nuovo giorno per la festa scudetto!

Inter-Torino non si giocherà più sabato alle 15, come era stato inizialmente definito tre giorni fa. La Lega Serie A ha acconsentito alla modifica del cambio di data per la partita del prossimo turno.

IL CAMBIO – Vista la richiesta del Prefetto di Milano datata 23 aprile 2023, prot. n. 0135516, si comunica la seguente variazione al programma di anticipi e posticipi della Serie A, trentaquattresima giornata:

Inter-Torino domenica 28 aprile ore 12.30 – diretta streaming DAZN (anziché sabato 27 aprile ore 15)

A seguire arriveranno ulteriori informazioni sulla festa scudetto, sempre domenica, che vedrà anche il pullman scoperto per le vie del centro di Milano. Motivo per cui la richiesta per spostare la partita è arrivata dal Prefetto ancor più che dalla stessa Inter. Oggi è stato inoltre definito anche il calendario della quartultima giornata.

SERIE A – IL PROSSIMO TURNO DOPO IL CAMBIO DI INTER-TORINO



Frosinone-Salernitana venerdì 26 aprile ore 20.45

Lecce-Monza sabato 27 aprile ore 15

Juventus-Milan sabato 27 aprile ore 18

Lazio-Verona sabato 27 aprile ore 20.45

Inter-Torino domenica 28 aprile ore 12.30

Bologna-Udinese domenica 28 aprile ore 15

Atalanta-Empoli domenica 28 aprile ore 18

Napoli-Roma domenica 28 aprile ore 18

Fiorentina-Sassuolo domenica 28 aprile ore 20.45

Genoa-Cagliari lunedì 29 aprile ore 20.45