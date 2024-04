Zanetti: «Inter, vittoria di tutti! Ricorderanno di aver scritto la storia»

Con cinque giornate d’anticipo l’Inter conquista il suo ventesimo scudetto. Il derby contro il Milan conclude matematicamente la stagione2023/2024. Javier Zanetti racconta il trionfo su Sky Sport 24.

INSIEME – Javier Zanetti festeggia dichiarando: «Mi aspettavo di festeggiare perché conosco questo gruppo e so i valori che ha. Questi ragazzi insieme al miste re allo staff hanno fatto una cosa straordinaria. Sinceramente molto meritato e lo hanno dimostrato ogni singola partita. Ci ho creduto sin da subito, per la consapevolezza che avevano questi ragazzi di fare qualcosa di importante. Si sapeva che c’erano delle difficoltà durante il percorso ma loro si sono sempre dimostrati all’altezza superandole tutte. Il divario con la seconda in classifica lo dimostra. Non si rendono conto che hanno scritto una pagina importantissima per la storia di questo club».

Zanetti, la storia nella storia dell’Inter

NELLA STORIA – Javier Zanetti continua: «Dove colloco questo scudetto insieme ai miei? In una classifica importante fra tutti quelli che ho vinto perché è stato un lavoro importante da parte di tutti. Volevamo dimostrare di essere la squadra più forte. Poi vincerlo in un derby, con questa atmosfera, con tutti i nostri tifosi che aspettavano questo momento. Adesso non si rendono conto ma quando passeranno gli altri ricorderanno la storia e vedranno che la seconda stella l’hanno scritta loro. Questo rimane indimenticabile».

BRAVURA – Javier Zanetti sul centrocampo dell’Inter: «Quello che ha fatto il centrocampo non era scontato all’inizio ma credo che qui sia stato bravo il mister a scegliere questo tipo di giocatori che siano funzionali. Ognuno sa quello che deve fare in campo, si aiutano, sono generosi, soprattutto quando perdono palla. Poi hanno grande capacità tecnica e velocità quando ripartono. Questo spirito si è visto fin dall’inizio ed è stata la dimostrazione di questa vittoria».

AL SERVIZIO – Javier Zanetti conclude: «Questa è stata una vittoria di tutti. Di quelli che scendevano in campo, di quelli che lavorano fuori. Ognuno sempre al servizio per poter migliorare ed essere soprattutto al servizio nei momenti di grande difficoltà. Una coesione da parte di tutti, società, giocatori, staff, tifosi. I tifosi sono stati straordinari. L’unica maniera per vincere obiettivi importanti credo sia questa: tutti vadano nella stessa direzione».