Bastoni: «Inter, ce lo sentivamo! Lautaro Martinez capitano diverso»

Alessandro Bastoni è sicuramente uno dei giocatori che, da anni ormai, incarnano di più lo spirito dell’Inter. Anche e soprattutto a livello tecnico. Un amore a doppio senso, come dimostrano anche le sue parole in un’intervista esclusiva a Sky Sport, dopo l’anticipazione pubblicata nel pomeriggio.

EMOZIONE – Alessandro Bastoni esprime tutta la sua gioia per la vittoria dello scudetto e per la festa, dove la gente nerazzurra ha mostrato tutto il suo grande affetto per la squadra: «Emozione grandissima. Io personalmente avevo fatto la parata con la nazionale dopo l’Europeo. Ci avevamo messo 3/4 ore, qui quest’anno ce ne abbiamo messe il doppio. Tanti episodi ci hanno portato a dire che sarebbe stata la volta buona. C’era voglia di rimediare dopo gli errori fatti in passato e questo viene da un collettivo, da una grande unione che c’è stata tutto l’anno. Io mi sento di passare la carriera all’Inter. Poi è chiaro che quando le cose vanno bene è facile. Ma sono passato da delusioni importanti come la sconfitta dello scudetto e della Champions League, ma anche lì abbiamo sentito l*affetto dei nostri tifosi. Posso dire che me la sento di ripagare questo affetto».

RAPPORTO SPECIALE – Bastoni ha poi parlato del grande rapporto della squadra con Simone Inzaghi, il tecnico artefice della grande cavalcata che ha portato allo scudetto della seconda stella: «Fa piacere essere la vetrina del calcio moderno. Un’evoluzione che arriva con Mister Inzaghi. A noi piace entrare dentro il campo, abbiamo un’intesa dove tutti sappiamo quello che farà il nostro compagno e abbiamo fiducia l’uno nell’altro. Il rapporto con il Mister lo abbiamo visto anche nei festeggiamenti, lui ci ha trasmesso grande serenità e tranquillità anche nel scendere in campo».

ATTACCANTI – Proseguendo, Bastoni ha commentato il ruolo di Lautaro Martinez come capitano e di Marcus Thuram al suo primo anno in Serie A: «Lautaro Martinez a ereditato una grande responsabilità come capitano dopo Samir Handanovic, che era una grande presenza nello spogliatoio. Lui interpreta questo modo in maniera diversa e chiede consigli anche a noi, mi fa molto piacere anche perché responsabilizza tutti. Mi piace come interpreta il ruolo di capitano. Thuram? Non pensavo che potesse avere un approccio così forte, ci avevamo giocato contro con il Borussia Mönchengladbach e non mi aveva impressionato. Invece mi sono ora accorto di quanto sia forte e intelligente, oltre al grande lavoro che fa per la squadra».

Bastoni, tutti gli obiettivi per il prossimo futuro con l’Inter

OBIETTIVI – Per chiudere, Bastoni volge lo sguardo al (prossimo) futuro: «Dopo la tempesta esce sempre il sole. Ora ci aspetteranno tutti al varco, tutti pronti a puntarci il dito. Vogliamo ripeterci nonostante tanti di noi hanno esperienza, siamo giovani e con tanta voglia di vincere».