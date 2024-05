Zanetti promette: «Rinnovano sicuro». Ma ora l’Inter vuole di più

Zanetti parla dei piani dell’Inter dopo la vittoria dello Scudetto e lo fa dando praticamente per certe delle firme tanto attese da tempo. Il Vice-President nerazzurro per una volta veste i panni dell’uomo-mercato, decidendo di non dribblare nemmeno le domande più “delicate”

MILANO – La programmazione per la prossima stagione è iniziata. Nella bella e lunga intervista rilasciata al collega Alessandro Alciato per la rubrica “Storie di Serie A” su Radio TV Serie A con RDS, il Vice-President Javier Zanetti affronta anche il tema calciomercato. E lo fa sbilanciandosi molto su un argomento specifico, che tutti i tifosi dell’Inter hanno a cuore. Il capitolo rinnovi. O “prolungamenti”, come preferisce chiamarli l’Amministratore Delegato Sport Beppe Marotta per motivi non solo semantici. Quella di Zanetti è una conferma pubblica, senza fronzoli, che ha l’accezione di un pre-annuncio: «Sì, loro sicuro. Perché sia da parte nostra che da parte loro c’è questa predisposizone a continuare insieme». A questo punto è chiaro che le firme siano in arrivo.

Lautaro Martinez e Barella ancora insieme all’Inter

RINNOVI IMPORTANTI – I prolungamenti che Zanetti dà per fatti al 100% sono quell di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, rispettivamente capitano e vice-capitano dell’Inter campione d’Italia. Due situazioni diverse ma destinate a concludersi allo stesso modo. L’attaccante argentino, in scadenza il 30 giugno 2026, sta solo negoziando il “suo” nuovo prezzo. Ingaggio più alto. Il più alto dell’intera rosa, com’è normale che sia per il capitano, capocannoniere e leader della squadra. Stessa scadenza attuale per il centrocampista italiano, che al più aspetta di essere blindato con un contratto fino al 2029. E magari anche oltre, successivamente. Lautaro Martinez e Barella rappresentano l’Inter di oggi e di domani ma Zanetti va oltre. E fa sognare tutti i tifosi.

Il sogno di Zanetti tra Zirkzee… e le altre stelle

PIANI FUTURI – Zanetti non nasconde l’interessamento dell’Inter per Joshua Zirkzee, talentuoso attaccante olandese del Bologna. Operazione difficile a prescindere da tutti gli incastri, compresa la permanenza di Marcus Thuram, che fa gola a tanti dopo la sua prima stagione nerazzurra. Trattenere a Milano sia Lautaro Martinez e Barella sia le altre stelle, a partire da Thuram, è la sfida più difficile per l’Inter post-Scudetto. Il sogno di ogni tifoso. La vera ambizione. Le sirene straniere arrivano tanto per Thuram quanto per Alessandro Bastoni, che è il gioiello nerazzurro più sottovalutato probabilmente. Senza dimenticare Benjamin Pavard e Federico Dimarco, che hanno sposato la causa nerazzurra al pari di Hakan Calhanoglu e non pensano nemmeno di poter cambiare area. Agli interisti oggi non bastano più le garanzie sul futuro di Lautaro Martinez e Barella ma servono anche quelle su Bastoni e gli altri: il sogno Zirkzee resta vivo ma l’Inter per una volta proverà a dare continuità alla sua base forte. Ed è anche l’idea del Zanetti tifoso…