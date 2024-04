Inter, quanto vale Bastoni? Il prezzo di mercato cambia e cambierà

Bastoni sta vivendo un finale di stagione in crescendo con l’Inter, soprattutto per la produzione offensiva tutt’altro che da difensore. Il terzo mancino italiano è una fonte di gioco fondamentale negli schemi di Inzaghi e ciò non fa che aumentare l’interesse su di lui. Prezzo?

TOP-5 INTER – La classe ’97 è quella più importante nella rosa dell’Inter di Simone Inzaghi e il motivo è presto spiegato. Il calciatore con il più alto valore di mercato al momento è il capitano Lautaro Martinez, che probabilmente è l’unico ad avere una quotazione a tre cifre (superiore ai 100 milioni di euro, ndr). Merito delle reti segnate, senza dubbio, ma anche di caratteristiche per una prima punta atipica come il 26enne campione del mondo argentino. Nella Top-5 nerazzurra dei più costosi figurano anche il centrocampista Nicolò Barella, l’attaccante Marcus Thuram e l’esterno Federico Dimarco, tutti nati nel 1997 come Lautaro Martinez. E con un valore che oscilla tra i 50 e gli 80 milioni circa. Completa il quintetto Alessandro Bastoni, classe ’99. Il più giovane. Nonché unico difensore in lista. Il più raro. Un motivo in più per soffermarsi sul suo profilo. E per porsi una domanda a cui provare a dare risposta, motivandola: Inter, quanto vale Bastoni oggi?

Dall’Atalanta all’Inter: gli ultimi sette anni

EVOLUZIONE CONTINUA – Il quasi 25enne azzurro (compirà gli anni il 13 aprile, ndr) è il calciatore che più di tutti sta aumentando il suo valore di stagione in stagione. Di partita in partita, ormai. Dopo il primo gol stagionale contro la Roma, ben tre assist nelle ultime tre partite di Serie A (contro Bologna, Napoli ed Empoli). Vero, già in uscita dal Settore Giovanile dell’Atalanta il costo del suo cartellino superava i 30 milioni, nel lontano 2017. A 18 anni appena compiuti. Più del 18enne Lautaro Martinez dal Racing Club de Avellaneda. In realtà, però, Bastoni è partito da zero. Un anno (perso…) a Bergamo, uno a Parma e poi finalmente Milano. L’Inter e la Nazionale Italiana, quella Maggiore. Il primo Scudetto con l’Inter da titolare, gli Europei da riserva con l’Italia, della quale oggi è titolarissimo. Non mancano le delusioni. Basti pensare alle finali perse, da Colonia a Istanbul. E non c’era – per infortunio – a Bologna nel famoso recupero, che poteva valere già la seconda stella… Toccherà aspettare ancora qualche settimana, invece.

Calciomercato Inter: il valore di Bastoni

PREZZO DI MERCATO – La crescita di Bastoni con Antonio Conte e ancora di più con Inzaghi è notevole. Da braccetto sinistro nella difesa a tre non si trova facilmente di meglio in giro per il mondo. E il contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2028 permette di alzare ulteriormente il prezzo, perché la scadenza è lontanissima. Per dare una valutazione oggettiva a Bastoni bisogna prendere come riferimento l’alter ego Josko Gvardiol, classe 2002 croato ex Lipsia, pagato dal Manchester City 90 milioni nell’ultima sessione estiva di calciomercato. La spesa più alta mai registrata nella storia del calcio(mercato) per un difensore. Un prezzo folle ma già in netto calo, a differenza di quello di Bastoni. Tra i centrali non mancini può essere di aiuto anche il classe ’97 portoghese Ruben Dias (Manchester City), così come il classe 2001 francese William Saliba (Arsenal). Ma anche il classe ’98 brasiliano Eder Militao (Real Madrid) e il coetaneo uruguayano Ronald Araujo (Barcellona). Tutti profili valutati tra i 70 e gli 80 milioni. Questo è il range di riferimento anche per Bastoni, che adesso è più vicino ai 100 milioni di valore anziché ai 50. L’Inter deve fissare il prezzo per ovvi motivi ma guai a sacrificare il più sottovalutato dei suoi titolarissimi senza doppione: Bastoni in Italia vale già almeno 80 milioni ma in Inghilterra profili simili presto andranno via solo in tripla cifra. E il suo valore di mercato aumenterà ancora…