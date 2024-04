Pistocchi: «Inter, complimenti! I numeri di un campionato dominato»

Piovono i commenti dopo la vittoria del campionato da parte dell’Inter, che solleva il ventesimo scudetto con ben cinque giornate d’antcipo. Perdipiù vincendo un derby contro il Milan. Proprio di questo ha parlato il noto giornalista Maurizio Pistocchi, congratulandosi per i numeri dei nerazzurri.

VENTESIMO SCUDETTO – Giova sempre ricordare (specialmente per i più duri di comprendonio) come questo sia meritatamente il ventesimo scudetto per l’Inter. E da stasera sono già iniziati i festeggiamenti per la seconda stella, che i nerazzurri possono cucire fieramente e con orgoglio sul petto. Tutto frutto di un dominio dalla prima all’ultima (o meglio, alla trentatreesima) giornata di una Serie A che ha visto proprio la squadra di Simone Inzaghi dominare senza alcun problema. Specialmente nei due derby, che il Milan ha perso per 5-1 e 1-2, portando a sei il numero di sconfitte consecutive nelle stracittadine.

Inter campione d’Italia, il commento di Maurizio Pistocchi

NUMERI IMPRESSIONANTI – A complimentarsi con i nerazzurri ci pensa anche Maurizio Pistocchi, che su Twitter analizza non solo la gara di questa sera, ma anche i numeri impressionanti della squadra: “L’Inter vince il sesto derby consecutivo in casa del Milan e conquista con cinque giornate in anticipo il ventesimo scudetto e la seconda stella. Un derby senza storia nel primo tempo, con Pioli che sembra a disagio e in balia degli avversari. I rossoneri si svegliano solo nel finale, con la partita che si scalda. Finisce però con i nerazzurri in trionfo, degni campioni di un campionato dominato. Ventisette vittorie, cinque pari, una sola sconfitta, ottantasei punti con settantanove gol fatti e diciassette subiti. Un distacco enorme dalle rivali. Complimenti“.