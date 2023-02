Pioli spiega dopo la sconfitta con l’Inter: «Scelte di formazione in base alle ultime partite»

Stefano Pioli dopo aver perso il secondo derby con l’Inter nel giro di venti giorni, intervistato da Rai Radio 1 ha provato a spiegare le sue scelte di formazione.

GIUSTIFICAZIONI – Pioli prova a giustificare le sue scelte prima di Inter-Milan con il cambio modulo e la volontà di schierarsi a specchio contro la formazione di Simone Inzaghi: «Formazione? Volevamo difendere più bassi facendo più densità visto le situazioni che avevamo pagato nelle partite precedente, quindi le scelte sono state in quella direzione sapendo di avere giocatori a disposizione per poter cambiare le caratteristiche in corso di gara».