Calhanoglu imprescindibile per l’Inter, la dirigenza lavora sul rinnovo: ecco quando – SM

Hakan Calhanoglu protagonista con l’Inter più che mai. Imprescindibile per la squadra di Simone Inzaghi, la dirigenza lavora ormai da tempo sul rinnovo. Sportmediaset ipotizza una data indicativa.

PER IL RINNOVO – Hakan Calhanoglu sempre più leader di questa Inter, il giocatore turco è ormai un pilastro del centrocampo nerazzurro confermando le sue enormi qualità anche nel ruolo di regista davanti la difesa. Chiamato in causa per sostituire l’infortunato Marcelo Brozovic, lo ha fatto inaspettatamente e nel migliore dei modi. Anche per questo motivo la dirigenza nerazzurra lavora ormai da tempo sul rinnovo del suo contratto (in scadenza a giugno 2024). Beppe Marotta a ha avuto il via libera dal presidente Zhang per trattare al rialzo un accordo che andrà a ritoccare al rialzo l’attuale stipendio vicino ai 5 milioni annui. L’appuntamento è fissato per fine mese o al più a dopo gli ottavi di Champions League contro il Porto.

Fonte: Sportmediaset