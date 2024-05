L’Udinese fa festa contro il Lecce già salvo! Blitz e doppio sorpasso

L’Udinese vince 2-0 sul campo del Lecce ottenendo una vittoria pesantissima in chiave salvezza. I friulani compiono un doppio sorpasso in classifica.

BLITZ PESANTISSIMO − Al Via del Mare clima di festa per la salvezza già matematica del Lecce, che l’ha ottenuta senza giocare sabato sera con la sconfitta del Cagliari sul campo del Milan. Per nulla salvo invece l’Udinese, con l’acqua alla gola al terzultimo posto. I salentini provano a partire forte con Krstovic che ci prova dopo 5′, ma brava la difesa friulana a chiudere. La seconda parte di primo tempo è totalmente filo Udinese, con la squadra di Fabio Cannavaro che ci prova prima con Kristensen e poi con Success. Ma la rete del vantaggio arriva al 34′: traversone dalla sinistra di Payero e precisa incornata di Lucca in anticipo su Baschirotto. Nella ripresa, il Lecce ci prova con l’Udinese che prova a difendere il risultato. Al 65′, Pongracic si mette in proprio concludendo anche verso la porta di Okoye, ma il pallone finisce di poco al lato. Sette minuti più tardi, ci prova Pierotti, ma bravo il portiere dell’Udinese a mantenere il risultato sull’1-0. Punteggio che cambia all’84’: conclusione di Davies respinta e Samardzic si fionda sulla ribattuta trovando il raddoppio. Vittoria pesantissima dell’Udinese, che in un colpo solo sorpassa Empoli e Frosinone. A due giornate dal termine, i friulani sarebbero salvi.